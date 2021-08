Due escursionisti si perdono in quota e una coppia di alpinisti resta incrodata in parete. Doppio intervento in poche ore sulle Dolomiti di Brenta

Doppio intervento sulle Dolomiti di Brenta per il soccorso alpino. Gli operatori sono decollati con l'elicottero per recuperare due alpinisti sul Campanil Basso e due escursionisti sotto cima Fracinglo

Foto di Marco Lazzeri