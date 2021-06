Cerca di evitare un cervo, camion carico di legname si rovescia (Foto). Ferito l'autista

E' successo lungo la strada provinciale che da Camporovere va verso il Trentino. L'autista è riuscito ad uscire in maniera autonoma al mezzo ma è stato trasportato in ospedale per delle ferite

ASIAGO. Vigili del fuoco in azione questa mattina ad Asiago in località Larici dove un autoarticolato si è rovesciato dopo, secondo una prima ricostruzione, aver evitato un cervo.

E' successo lungo la strada provinciale che da Camporovere va verso il Trentino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo.

L'autista è riuscito ad uscire in maniera autonoma dal camion ed è stato preso in cura dal personale sanitario per essere stabilizzato sul posto e poi trasportato in ospedale.

Sono poi proseguite le operazioni per il recupero del legname finito in strada e per consentire il raddrizzamento dell’autoarticolato con una gru del soccorso stradale.