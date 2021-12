Coronavirus, 1.171 positivi in un giorno. Un decesso: ''Un'anziana non vaccinata''. Sono 21 i pazienti in terapia intensiva

TRENTO. Oltre mille contagi, un dato impressionante che si traduce in circa 3 mila positivi in tre giorni. Inoltre c'è un altro morto a causa di Covid. Restano piuttosto stabili i tassi di ospedalizzazione, in particolare per quanto riguarda le terapie intensive. Questi alcuni numeri anticipati in conferenza stampa dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti: "In Trentino, quindi, sta avvenendo quanto sta accadendo a livello nazionale: non c'è stata una crescita dei ricoveri, questo vuol dire che il vaccino sta facendo il suo dovere e i ricoveri riguardano essenzialmente i non vaccinati" (Qui articolo).

Questo il report completo di giovedì 30 dicembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono 1.171 i positivi su 14.688 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 139 positivi dall'analisi di 1.295 tamponi molecolari; gli altri 1.032 casi sono stati trovati a fronte di 13.393 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 8%. C'è anche la conferma di 333 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

La maggior parte nei contagi ricade nella fascia di età 19-39 anni (502 nuovi casi positivi) seguita da quella 40-59 anni (330 nuovi positivi). Ma anche tra i giovanissimi il virus continua a circolare (6 casi in fascia 0-2 anni, 14 casi fra 3-5 anni, 41 casi fra 6-10 anni, 30 casi fra 11-13 anni, 96 casi fra 14-18 anni). Si aggiungono 95 casi tra 60-69 anni; 34 casi tra 70-79 anni e 23 casi tra gli over 80.



Un morto nelle ultime 24 ore. "Una anziana, non vaccinata, affetta da altre patologie e deceduta in ospedale".

Sono 121 i pazienti ricoverati di cui 21 si trovano in terapia intensiva: ieri 15 ricoveri e 8 dimissioni. Sono invece 256 i guariti.

Campagna vaccinale: sono 995.628 le dosi di cui 392.254 sono seconde dosi e 171.223 sono terze dosi.

Il 30 dicembre 2020 fa erano stati 579 i positivi comunicati dalla Pat a fronte di 4.786 test (rapporto contagi/tamponi a 12,1%), c'erano 425 pazienti ricoverati di cui 45 in terapia intensiva (30 nuovi ricoveri e 27 dimissioni). Un bollettino che riportava il decesso di 7 persone tra i 63 e i 92 anni.