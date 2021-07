Coronavirus, 6 nuovi positivi (2 a Tione). I contagiati in Trentino sono 58: ecco dove sono

Per il settimo giorno consecutivo, fortunatamente, non si registrano decessi e restano solo 2 le persone ricoverate in ospedale, con la rianimazione fortunatamente senza pazienti covid

TRENTO. Sono leggermente aumentate le persone positive in Trentino perché a fronte di una sola guarigione oggi si sono registrati 6 nuovi contagi. E così sono 58 i trentini che risultano positivi al Covid in tutta la provincia. Per il settimo giorno consecutivo, fortunatamente, non si registrano decessi e restano solo 2 le persone ricoverate in ospedale, con la rianimazione fortunatamente senza pazienti covid.



Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 223 tamponi molecolari che hanno individuato 3 nuovi casi positivi e confermato 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.153 ed anche in questo caso i positivi sono 3. Nessun contagio fra gli over 60, mentre ce ne sono 3 (fra i nuovi di oggi) in fascia 14-19 anni. Pochissimi i vaccini fatti nelle ultime 24 ore: 900 e così si passa dal dato di ieri che era di 470619 a quello di oggi di 471.519. Il totale delle vaccinazioni fin qui somministrate include 186.806 seconde dosi, 66.052 dosi effettuate su ultra ottantenni, 85.964 in fascia 70-79 anni e 96.143 tra 60 e 69 anni. le vaccinazioni sono a quota 471.519.

Ecco dove sono i 58 positivi totali del Trentino

Trento 11 contagiati (+1 rispetto a ieri)

Predazzo, Mezzolombardo 4 contagiati

Tione 3 contagiati (+2 rispetto a ieri)

Rovereto, Arco, Riva del Garda, Ville d'Anaunia, Nogaredo (+1 rispetto a ieri), Ossana 2 contagiati

Lavis, Cles, Mori, Baselga di Piné, Storo (+1 rispetto aieri), Vallelaghi, San Giovanni di Fasa, Primiero San Martino di Castrozza, Villa Lagarina, Pinzolo, Grigno, Porte di Rendena, Campodenno, Pelugo, Terragnolo, Ronzone 1 contagio