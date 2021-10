Coronavirus in Trentino, 1 morto: ''Un 90enne non vaccinato''. E c'è un paziente in più in terapia intensiva

Sono stati trovati 4 nuovi positivi a fronte dell'analisi di 1.091 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 21 persone in ospedale, di cui 5 pazienti in terapia intensiva. Sono 2 le classi in quarantena