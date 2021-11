Coronavirus, un altro morto in Trentino. E trovati 76 positivi. Stabile la situazione negli ospedali

TRENTO. Sono stati trovati 76 nuovi positivi, 1 decesso nelle ultime 24 ore. Sono 27 i pazienti in ospedale di cui 2 ricoverati in terapia intensiva. Sono state registrate 48 guarigioni.

Questo il report di giovedì 4 novembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 9.339 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 31 positivi dall'analisi di 531 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento); gli altri 45 casi sono stati trovati a fronte di 8.808 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 0,8%. C'è anche la conferma di 33 positività intercettate nei giorni scorsi tramite i test rapidi.

I nuovi casi riguardano per la maggior parte persone asintomatiche o pauci-sintomatiche, con un solo caso lieve, ricoverato in media intensità. E 3 casi hanno un'età compresa tra 3-5 anni, 9 tra 6-10 anni, 6 tra 11-19 anni, quindi sono 18 i bambini e ragazzi contagiati in totale, sono 3 le classi in quarantena. Tra gli adulti si riscontrano 22 casi positivi nella fascia di età 19-39; 24 casi nella fascia 40-59 e 12 fra 60 e 80 o più anni.

Sono 27 le persone in ospedale di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri e 1 dimissione.

Un decesso nelle ultime 24 ore: "Si tratta di una persona vaccinata che soffriva anche di altre patologie", comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il totale delle vittime è di 1.445 decessi da inizio emergenza.

Campagna vaccinale: sono 797.295 le dosi somministrate di cui 366.292 sono seconde dosi e 16.363 sono terze dosi. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono soprattutto adulti fra 20 e 49 anni (167.540); seguono i vaccinati con una dose di 50-59 anni (74.649) e quelli tra 60-69 anni (60.861).