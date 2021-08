Coronavirus in Trentino, 1 ricovero in più in ospedale e riapre la terapia intensiva. Trovati 12 positivi, i Comuni del contagio

Sono stati analizzati 421 tamponi tra molecolari e antigenici, trovati 12 positivi. Ci sono 10 persone in ospedale, 1 paziente in terapia intensiva. Sono state somministrate oltre 570 mila dosi di vaccino

TRENTO. Nessun decesso per il ventottesimo giorno consecutivo. Sono stati trovati 12 nuovi positivi. Sono 10 i pazienti in ospedale, 1 ricovero in terapia intensiva. Questo il report di lunedì 2 agosto per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 421 tamponi tra molecolari e antigenici.

Come anticipato dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nel punto stampa della Provincia in materia Green pass e organizzazione dell’Apss (Qui articolo). Sono stati trovati 5 positivi dall'analisi di 123 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento), gli altri 7 casi sono stati trovati a fronte di 298 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 2,8% (Qui articolo).

Tra i nuovi positivi: 1 caso tra 11-13 anni, 4 casi tra 3-5 anni, 3 casi tra 14-19 anni, 1 caso tra 60-69 anni. Nessun positivo tra gli over 70.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 978 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.428 vittime da inizio epidemia. C'è 1 nuovo ricovero e nessuna dimissione: sono 10 i pazienti in ospedale, 1 ricovero in terapia intensiva. Sono state registrate 8 guarigioni.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 570.278 le dosi somministrate in Trentino di cui 239.727 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.917, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 89.305 dosi e 104.002 dosi tra 60-69 anni.

Attualmente si registrano 387 attuali positivi. Nel dettaglio gli ultimi 12 casi: 2 contagi a Trento e Rovereto. E 1 infezione a Predazzo e Mori, Vallelaghi, Castello-Molina di Fiemme, Tione, Scurelle e Panchià.

Sono 64 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid si è scesi a 360 casi: 66 infezioni a Trento, 38 contagiati a Riva del Garda, 25 casi ad Arco, 17 positivi a Rovereto, 11 positivi a Dimaro Folgarida; 9 positivi a Dro e Castel Ivano; 8 casi a Isera; 7 positivi a Mori; 6 infezioni a Mezzana; 5 casi a Scurelle e Tenno.

E ancora 4 infezioni a Vallelaghi, Borgo Valsugana, Ala, Cavalese, Brentonico, Malè, Roverè della Luna e Trambileno; 3 casi a Baselga di Pinè, Predaia, Ledro, Ville d'Anaunia, Caldonazzo, Canazei, Canal San Bovo, Pellizzano, Rabbi e Drena; 2 positivi a Predazzo, Castello-Molina di Fiemme, Lavis, Cles, Giovo, Cavedine, Villa Lagarina, Comano Terme, Aldeno, Nago-Torbole e Terzolas.

Un positivo a Tione, Panchià, Pergine Valsugana, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Roncegno Terme, Storo, Civezzano, Terre d'Adige, Avio, Bleggio Superiore, Ziano di Fiemme, Moena, Albiano, Nogaredo, Vermiglio, Pomarolo, Folgaria, Sanzeno, Spiazzo, Lona-Lases, Tre Ville, Denno, Rumo, Samone, Commezzadura, Torcegno e Sporminore.