Coronavirus, la Pat ''disciplina'' il Green pass: ''Si possono usare all'ingresso gli strumenti telematici: se verde ok, se il semaforo diventa rosso non si entra''

TRENTO. E' pronta una delibera della Provincia di Trento, il presidente Maurizio Fugatti intende firmare un provvedimento per "disciplinare" il Green pass. Un esercente in Trentino può seguire le regole nazionali oppure affidarsi agli strumenti telematici: una persona passa i codici sul lettore e in caso di semaforo verde può entrare, altrimenti scatta il rosso con l'emissione di un suono per allertare che il cliente non può entrare nel locale.

"Noi - dice Fugatti - non mettiamo in discussione l'applicazione del Green pass. Magari non è utilissimo in questa fase dell'emergenza, ma può essere uno strumento importante per quelle attività che possono restare aperte in caso di rischio chiusura se ci fosse un peggioramento della situazione. Non ci convince come è stato pensato soprattutto per le conseguenze che può avere su alcune categorie economiche, come alberghi, ristoranti, bar e pubblici esercizi in generale".

Il 6 agosto è il giorno in cui scatterà l'obbligatorietà del Green pass per consumare al chiuso nei ristoranti e nei bar, per entrare nei cinema e nei teatri e per tutta una serie di attività al chiuso. "Abbiamo cercato un po' di industriarci - - per cercare di alleviare e non di sostituire il Green pass. Poi l'esercente può applicare le regole che ci sono e va bene comunque. Cerchiamo di coniugare l'esistenza del Green pass con la percorribilità professionale delle categorie che non si devono trasformare in un pubblico ufficiale".

Questa possibilità viene disciplinata nella delibera: "Un percorso sul quale ci abbiamo lavorato molto in queste ore. Non sostituisce il Green pass - aggiunge Fugatti - ma più gestibile da queste categorie. Gli esercenti interessati, possono trovare questa possibilità sul mercato. Noi provvediamo agli acquisti per la parte pubblica, mentre i privati si devono organizzare. La Pat non può fare da tramite per la parte privatistica".

"Questa idea nasce da un motivo chiaro - commenta l'assessore Roberto Failoni - la preoccupazione da parte degli esercenti è quella di non poter fare da agenti. Si è pensato a questi strumenti telematici per individuare la persona con la positività o la negatività di avere il Green pass. La persona arriva e viene individuato se può entrare oppure deve restare fuori. Questo strumento è innovativo e il Trentino può essere pioniere in questo senso. C'è la tranquillità per ogni impresa di poter agire in maniera in meno costrittiva verso i clienti. Non sappiamo il costo, ma credo che tutti possono sostenere l'investimento: questo strumento servirà per parecchio tempo perché ora c'è la stagione estiva, poi quella autunnale e soprattutto l'inverno".

La provincia di Trento intende acquistare circa un centinaio di questi strumenti, il fabbisogno è stato calcolato sulla base dei termoscanner. Questi lettori vengono messi a disposizione degli ospedali, delle Rsa, dei musei e di tutte quelle strutture pubbliche indicate dal governo.