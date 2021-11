Coronavirus, in Trentino 151 positivi ma calano gli ospedalizzati: sono 51 e 5 in intensiva. Un anno fa erano 478 e 42 in rianimazione

TRENTO. Due ricoveri in meno, zero decessi ma un'ulteriore crescita dei contagi. Il bollettino dell'Azienda sanitaria che informa sul quotidiano andamento della pandemia è a tinte chiaro-scure. Da un lato si registra una flessione dei ricoverati in ospedale il che rappresenta un'ottima notizia: oggi sono 51 i pazienti in ospedale, di cui 5 in rianimazione dopo che ieri stati registrati 5 nuovi ingressi ma anche 7 dimissioni. Dati molto diversi da un anno fa quando, il 24 novembre 2020, si contavano 478 persone in ospedale con 42 pazienti in terapia intensiva.

I vaccini funzionano e il green pass ha rappresentato uno strumento molto utile per contenere la curva pandemica e, infatti, oggi si registrano, ancora, fortunatamente, zero decessi. Al tempo stesso, però, i contagi di oggi sono 151 a fronte di circa 8.000 tamponi analizzati. Tanti, che dimostrano quanto il virus sia contagioso ed è presente e per questo l'Apss raccomanda la collaborazione di tutti per rispettare le regole igieniche e aderire alla campagna vaccinale. Da oggi è inoltre possibile prenotare la dose booster a partire dal 150° giorno dalla somministrazione della seconda dose o prima dose (in caso di vaccino in unica dose), come previsto dalle indicazioni ministeriali.

Nel dettaglio i positivi al molecolare oggi sono 76 su 948 test analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara. Molti di più come sempre i tamponi antigenici che ieri sono stati 7.018, dei quali 75 sono risultati positivi. I molecolari hanno anche confermato 49 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Ci sono anche 85 nuovi guariti che portano il totale a 48.588. Le classi in quarantena rimangono sempre 16. Le vaccinazioni questa mattina hanno toccato quota 825.475, cifra che comprende 374.442 e 32.939 terze dosi.