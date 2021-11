Coronavirus, anni a confronto: nel 2020 in Trentino 318 ricoverati e 243 positivi, oggi 21 ricoveri e 52 positivi. Ecco dove sono stati trovati i nuovi casi

TRENTO. Mentre oggi, su scala nazionale, un anno fa si stava raggiungendo il picco dei contagi (il 10 novembre 2020 si trovavano 35.090 positivi mentre oggi sono stati circa 8.000 i nuovi casi segnalati) e anche in Trentino se ne registravano 243 di nuovi positivi (anche se come noto il dato va triplicato perché la Pat in quella fase comunicava solo i positivi ai tamponi molecolari mentre affidava ai tamponi antigenici il grosso della ricerca dei contagi) oggi la situazione appare molto diversa grazie alle vaccinazioni. In Trentino sono stati trovati 52 positivi e i ricoveri sono saliti a quota 21 di cui 2 in terapia intensiva mentre un anno fa erano 318 di cui 28 in terapia intensiva (a livello nazionale un anno fa c'erano 27.942 ricoveri e 2.629 in terapia intensiva mentre oggi ci sono 3447 ricoveri e 423 persone in terapia intensiva).

I dati sono lampanti e non è un caso se l'Alto Adige, ultimo territori italiano per vaccinazioni, registra oggi un impennata di contagi (338 in 24 ore) e un ulteriore aumento dei ricoveri saliti a quota 72 (4 terapie intensive). E allora la situazione in Trentino resta sotto controllo con nessun comune che fa segnare un rapporto contagi per residenti superiore all'1% (se non Bieno che però ha 431 abitanti e quindi bastano i 5 positivi sul territorio a far salire all'1,2% questo dato) e solo Nago Torbole, tra i comuni con più di 1.000 abitanti, e Pomarolo sono sopra lo 0,4% (rispettivamente 0,49% e 0,41% quando per le zone rosse si teneva questo parametro fissato al 3%).

I nuovi contagi sono distribuiti un po’ in tutte le fasce d’età: in particolare ci sono 3 ultra ottantenni, 5 ultra settantenni ed altri 5 in fascia 60-69 anni. Ci sono anche 3 piccolissimi (sotto i 2 anni) e 6 fra i 3 ed i 13 anni. Ieri le classi in quarantena erano 3.

Ecco dove sono stati trovati i nuovi casi

Trento +26 casi

Arco +5 casi

Civezzano e Rovereto +4 casi

Novella +2 casi

Bieno, Panchià, Nago-Torbole, San Giovanni di Fassa, Mazzin, Castello Molina, Capriana, Riva del Garda, Borgo Valsugana, Lavis e Ville di Fiemme +1 caso