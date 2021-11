Coronavirus, 1 novembre a confronto: nel 2020 c'erano 161 ricoveri e 20 morti in 10 giorni. Oggi 24 ricoveri e 2 decessi dal 22 ottobre

TRENTO. Centosessantuno ricoveri contro ventiquattro. Venti morti contro due. Questo il confronto tra il primo novembre 2020 e il primo novembre 2021. In mezzo una campagna vaccinale che ha portato il 78,3% dei trentini a vaccinarsi almeno con una dose e una curva del contagio ancora decisamente sotto controllo in tutto il Paese.





Un anno fa stava cominciando la seconda, terribile, ondata (si veda nel grafico qui sopra come è peggiorata poi la situazione anche sul piano dei ricoveri in Trentino) che aveva travolto l'Italia e anche la Provincia di Trento con numeri drammatici arrivando a far segnare tra ottobre e dicembre, in Trentino, la crescita più alta di decessi d'Italia (+65,4% rispetto alla media dei cinque anni precedenti). Ciò mentre la Pat comunicava dati sul contagio relativamente contenuti dando notizia solo dei positivi ai tamponi molecolari e non a quelli antigenici (che erano la stragrande maggioranza).

Eppure, grazie ai sindaci, il Dolomiti era riuscito a ricostruire la portata concreta del contagio (più del triplo di quanto veniva comunicato quotidianamente) arrivando a far segnare il 25 novembre, solo a Trento più di 2.500 positivi attivi (da diversi giorni erano sopra quota 2.000). Oggi tutto il Trentino registra in totale 515 persone positive attive e Trento, in particolare, ne ha 69. I dati odierni del contagio fanno segnare 18 nuovi positivi, una crescita dei ricoveri di 5 unità (ieri erano 19 le persone ricoverate contro le 130 del 31 ottobre 2020).

I nuovi contagi si registrano in particolare tra Arco, Riva del Garda e Isera. Il centro con più positivi per abitante è Sagron Miss che ha solo 180 residenti e 4 contagi attivi (è positivo il 2,2% della popolazione). Segue Livo (801 abitanti e 7 positivi) e Primiero San Martino di Castrozza (37 positivi su 5.363 abitanti con lo 0,69% di residenti positivi).

Ecco dove sono stati trovati i nuovi contagi

Isera, Arco, Riva del Garda 3 positivi

Levico Terme, Cles, Trento 2 positivi

Livo, Primiero San Martino di Castrozza, Spormaggiore 1 positivo