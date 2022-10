Covid, Trentino e Alto Adige le peggiori d'Italia per diffusione e sopra la soglia di allerta nei ricoveri ordinari

Mentre il Paese si trova all'inizio di una nuova ondata sono già sei le regioni che hanno superato il 15% dei ricoveri nei reparti ordinari. Le due province autonome registrano anche un'incidenza di casi superiore a 900 per 100mila abitanti ma il vaccino continua a fare la differenza e se in Alto Adige in un mese sono venute a mancare 26 persone in Trentino 10

TRENTO. Il Covid galoppa in Italia, colpita da una nuova ondata, ma fortunatamente grazie all'alta copertura vaccinale e all'immunità sviluppata per le precedenti ondate i ricoveri e, soprattutto, i decessi restano contenuti rispetto al passato. Il numero di Regioni che superano la soglia di allerta del 15% rispetto all'occupazione da parte di pazienti Covid dei reparti ordinari ospedalieri salgono a sei.

Si tratta di Calabria (al 16%), Friuli Venezia Giulia (17,5%), PA Bolzano (23,6%), PA Trento (17,2%), Umbria (26,6%) e Valle d'Aosta dove si registra il valore più alto pari a 56,7%. Lo evidenzia la tabella sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio Iss-ministero della Salute sul Covid-19, che l'Ansa ha diffuso.

L'occupazione da parte di pazienti Covid delle terapie intensive a livello nazionale sale invece al 2,4%, ma resta ben al di sotto della soglia di allerta fissata al 10%. Le Regioni e Province autonome dove si registrano i valori più alti di occupazione delle terapie intensive sono il Friuli Venezia Giulia (al 6,3%) e la Provincia autonoma di Bolzano (al 6%).

Incidenza dei casi di Covid-19 oltre il valore di 900 per 100mila abitanti nelle Province autonome di Bolzano e di Trento. Questa settimana, le due Province autonome toccano infatti, rispettivamente, il valore di 992,2 casi per 100mila abitanti e di 916,9 casi per 100mila abitanti. Seguono il Veneto, dove il valore dell'incidenza è pari a 823,6, ed il Piemonte con 772,9.

Insomma se il Trentino Alto Adige figura tra le regioni più in difficoltà la distinzione tra Provincia di Trento e di Bolzano resta con la prima che ha raggiunto buoni livelli di vaccinazioni (anche se la quarta dose stenta a decollare come, d'altronde, anche nel resto d'Italia) e la seconda che è quella che ha meno popolazione vaccinata d'Italia. E allora ecco il dato sui decessi nell'ultimo mese di Covid nel confronto tra i due territori: in Alto Adige sono morte 26 persone mentre in Trentino 10.