Covid, in Trentino positivo 1 tampone su 5 ma le ospedalizzazioni restano la metà che in Alto Adige

Nonostante il numero di nuovi positivi sia in linea le ospedalizzazioni in provincia di Bolzano sono esattamente il doppio. I dati regionali, comunque, sono in linea con il resto d'Italia con una nuova crescita di casi positivi

TRENTO. Un rapporto contagi/tamponi più vicino al 20% (siamo al 19,7%) che al 10 di qualche giorno fa e un Covid che torna a far registrare numeri di positivi importanti: 273 in 24 ore a fronte di soli 1.380 tamponi. Il bollettino di oggi risulta in linea con quelli del resto del Paese dove è chiaro che, nonostante le temperature più che estive, le varianti Omicron stanno facendo risalire i casi positivi.

Fortunatamente la buona copertura vaccinale della popolazione (il Trentino ora è il sesto territorio d'Italia con la migliore copertura e vede 1 bambino su 3 nella fascia 5-11 anni protetto mentre a Bolzano è solo 1 su 5 e in Puglia 1 su 2) permette di mantenere basso il numero di accessi alle strutture ospedaliere e soprattutto i decessi che in Trentino restano fermi a zero.

A livello di ospedalizzazioni si contano due persone in più ricoverate: 23 il totale di cui 1 in rianimazione. Numeri, comunque, che sono esattamente la metà rispetto al vicino Alto Adige che con le percentuali più basse d'Italia di vaccinati fa segnare 45 ricoverati e 2 persone in terapia intensiva nonostante il livello di positivi segnalati (nelle ultime 24 ore a Bolzano sono stati trovati 286 positivi) negli ultimi giorni risulti in linea con il vicino Trentino.

Ecco come sono distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi in provincia di Trento:

5 di 0-2 anni

1 di 3-5 anni

6 di 6-10 anni

10 di 11-13 anni

9 di 14-18 anni

57 di 19-39 anni

97 di 40-59 anni

30 di 60-69 anni

34 di 70-79 anni e

24 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.225.224, cifra che comprende 428.359 seconde dosi e 346.223 terze dosi. Infine, 135 sono i nuovi guariti che portano il totale a 170.374.