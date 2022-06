Covid, vaccinazioni quasi ferme in Alto Adige (1.000 dosi in due settimane) dove solo 1 bambino su 5 è protetto

Mentre il Covid circola ancora la provincia di Bolzano resta la peggiore in ogni campo con circa il 16% di popolazione ancora non vaccinata. E tra i più piccoli (età 5-11 anni) il gap con le altre regioni è molto alto: in Puglia vaccinato 1 bambino su 2, in Trentino 1 su 3

BOLZANO. Solo 570 dosi in una settimana che vanno ad aggiungersi alle 442 della scorsa per un totale di poco più di 1.000 dosi in 14 giorni. Le vaccinazioni vanno a rilento in tutta Italia e in Alto Adige, come ormai da abitudine, si va peggio che altrove con il covid che resta presente e circola nonostante la stagione calda e con prospettive non proprio rassicuranti per il ritorno dell'autunno. Di queste 1.012 dosi in due settimane 53 sono prime dosi di persone che, quindi, non si erano ancora vaccinate dopo un anno e mezzo, 79 sono seconde dosi, 537 terze e 343 sono quarte dosi.

Secondo i dati della fondazione Gimbe l'Alto Adige resta il territorio italiano con il più basso tasso di vaccinazione con l'82,4% di popolazione che ha completato il primo ciclo al quale va ad aggiungersi un 1,7% che ha ancora solo la prima dose. Il territorio più vicino è la Valle d'Aosta, penultima in Italia, con l'82,8% di primo ciclo e un 2,2% che ha fatto la prima dose. Prima per copertura vaccinale è la Puglia con l'89,6% di popolazione coperta con il primo ciclo e un 1,4% che ha appena fatto la prima dose. Il Trentino è il sesto miglior territorio italiano con l'86,5% con primo ciclo e il 2,9% con prima dose.

In questo quadro quel 16% circa di popolazione che in Provincia di Bolzano ancora non si è fatta il vaccino la stragrande maggioranza ha avuto il covid meno di 3 mesi. Secondo la Fondazione Gimbe, infatti, il 5,7% è privo di vaccino e con nessun tipo di copertura mentre il 10,3% è senza vaccino ma ha contratto il covid da meno di 3 mesi quindi in regola per quanto riguarda il green pass. In Provincia di Trento quelli privi di qualsiasi tipo di copertura sono il 4% dei cittadini perché il 6,7% di quelli senza vaccino hanno contratto il Covid da meno di 180 giorni. Nel territorio più virtuoso, la Puglia, di quel 9% di popolazione senza vaccino il 5,7% è senza copertura mentre il 3,3% ha contratto il Covid da meno di 3 mesi.





E poi ci sono i bambini. L'Alto Adige è il territorio dove i più piccoli sono meno protetti: solo il 18,2% ha completato il ciclo e a questi va aggiunto un 2,5% che ha fatto la prima dose. Le Marche sono il secondo peggior territorio con il 20,3% di bambini fascia 5-11 anni con ciclo completo e il 2,3% con prima dose. Il miglior territorio ancora una volta è la Puglia con il 48,9% di giovanissimi vaccinati e un 4,8% con prima dose. La Provincia di Trento si ferma al 31,4% con ciclo completo e 3,2% con prima dose. Semplificando si può dire che in Alto Adige è vaccinato 1 bambino su 5, in Puglia 1 su 2 e in Trentino 1 su 3.