Coronavirus in Trentino, 3 casi a Pergine Valsugana, Campodenno e Sant'Orsola Terme. I 32 Comuni dove sono stati registrati nuovi contagi

TRENTO. Sono 44.524 casi e 1.408 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 42.036 i guariti da inizio emergenza e 1.080 gli attuali positivi. Sono stati comunicati 3 morti nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 958 vittime da ottobre scorso.

Sono 93 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 20 pazienti sono in terapia intensiva e 22 in alta intensità. Sono stati trovati 32 positivi dall'analisi di 1.323 tamponi molecolari; gli altri 38 contagi sono stati individuati tramite 1.216 test antigenici. Complessivamente 70 positivi, ci sono poi 24 positività a conferma dei test rapidi dei giorni scorsi. Sono stati analizzati 2.539 tamponi tra molecolari e antigenici. Oggi 119 guarigioni (Qui articolo).

In Trentino sono circa 5.500 i sanitari che non si sono ancora vaccinati, Ferro: “La vaccinazione rende liberi” (Qui articolo); predisposto inoltre via libera per la campagna degli over 55 (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 170.042 le dosi somministrate in Trentino di cui 42.073 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 55.474 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni 40.455 dosi e 26.728 dosi tra i 60-69 anni.

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 70 i positivi.

Nel dettaglio. A Trento sono stati trovati 15 positivi, sono 252 gli attuali positivi.

Si aggiungono 6 contagi a Rovereto (53 attuali positivi); 5 infezioni a Lavis (12 attuali positivi); 4 casi a Cavalese (48 attuali positivi).

Poi 3 positivi a Pergine Valsugana (43 attuali positivi), Campodenno (6 attuali positivi) e Sant'Orsola Terme (8 attuali positivi).

Sono 2 i casi a Ala (12 attuali positivi), Mezzolombardo (22 attuali positivi) e Vermiglio (10 attuali positivi).

E ancora 1 positivo a Arco (16 attuali positivi), Mezzocorona (14 attuali positivi), Mori (11 attuali positivi), Predaia (4 attuali positivi), San Michele all'Adige (11 attuali positivi), Ledro (3 attuali positivi), Dro (16 attuali positivi), Roncegno Terme (6 attuali positivi), Ville d'Anaunia (10 attuali positivi), Ville di Fiemme (24 attuali positivi), Borgo d'Anaunia (12 attuali positivi), Borgo Chiese (5 attuali positivi), Ziano di Fiemme (22 attuali positivi), Nogaredo (4 attuali positivi), Pomarolo (2 attuali positivi), Peio (11 attuali positivi), Nago-Torbole (1 attuale positivo), Trambileno (1 attuale positivo), Sarnonico (2 attuali positivi), Livo (3 attuali positivi), Samone (4 attuali positivi) e Palù del Fersina (1 attuale positivo).

Scende a 6 il numero dei Comuni che attualmente presentano un tasso di infezione superiore a 1% (sulla base del report di giovedì 29 aprile elaborato da Fbk sui dati di Apss e Pat): Segonzano (1,3% - 18 attuali positivi - 1.422 abitanti), Valfloriana (1,3% - 6 casi attivi - 462 abitanti), Cavalese (1,2% - 48 casi attivi - 4.122 abitanti), Ziano di Fiemme (1,2% - 22 positivi attuali - 1.770 abitanti), Capriana (1,2% - 7 casi attivi - 584 abitanti) e Sporminore (1% - 7 casi attivi - 700 abitanti).