Coronavirus in Trentino, 4 contagi su quasi 2.000 tamponi. Nessun morto per il terzo giorno consecutivo

Per il terzo giorno consecutivo non sono stati registrati decessi legati al Covid. Stabile la situazione negli ospedali dove i pazienti Covid ricoverati sono 11 di questi 2 si trovano ancora in rianimazione

TRENTO. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 4 nuovi contagi a fronte di quasi 2.000 tamponi (QUI i dati di ieri). Più nel dettaglio sono stati analizzati 455 tamponi molecolari che hanno identificato 2 casi positivi e confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.463 e anche in questo caso i nuovi contagi intercettati sono 2.

Il rapporto contagi/tamponi si attesta allo 0,21% per quanto riguarda i nuovi positivi, mentre considerando anche i test di conferma lo stesso rapporto sale allo 0,52%.

La Provincia sottolinea come fra i positivi di oggi non ci sia nessun bambino o ragazzo e nemmeno nessuno con più di 60 anni. Stabile la situazione negli ospedali dove i pazienti Covid ricoverati sono 11 (2 dei quali in rianimazione). Nelle ultime 24 ore si contano anche 41 guariti, che complessivamente salgono a quota 44.218.

Per il terzo giorno consecutivo non sono stati registrati decessi legati al Covid, pertanto il bilancio resta fermo a 976 morti per Covid-19 da ottobre, mentre da inizio epidemia sono state certificate 1.426 vittime.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo bollettino ricorda anche che le vaccinazioni sono ormai arrivate a quota 400mila, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 399.867, di cui 152.320 seconde dosi. Nelle categorie over 80, 70-79 e 60-69 le dosi sono rispettivamente 65.513, 81.950 e 88.785.