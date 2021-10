Coronavirus in Trentino, 6 nuovi casi a Primiero San Martino di Castrozza e 4 positivi a Cavalese. Sono 63 i Comuni del contagio

Trovati 35 positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Registrate 46 guarigioni. Sono 20 i pazienti in ospedale, di cui 4 ricoverati in terapia intensiva. Sono 751.876 le dosi somministrate in Trentino di cui 346.009 sono seconde dosi e 3.354 sono terze dosi

TRENTO. Sono 49.151 casi e 1.439 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.358 i guariti da inizio emergenza e 354 gli attuali positivi. Sono state registrate 46 guarigioni. Sono 20 le persone in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 35 contagi e 0 decessi. Ci sono 2 classi in quarantena. I numeri sono contenuti in questa fase ma il Primiero viene monitorato per la crescita della curva (Qui articolo).

Anche a Mori c'è una leggera risalita di casi. Se la copertura vaccinale nella zona della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri si attesta al 79% nella popolazione con più di 12 anni (un dato in linea con la media provinciale che alla fine di settembre era all'80%), nel centro abitato moriano solo il 69% degli over 12 ha aderito alla campagna: "Bisogna aumentare il numero di vaccinati", le parole del sindaco Stefano Barozzi (Qui articolo).

Campagna vaccinale: sono 751.876 le dosi somministrate in Trentino di cui 346.009 sono seconde dosi e 3.354 sono terze dosi.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati trovati 35 positivi e nel dettaglio 6 casi a Primiero San Martino di Castrozza, 5 contagi a Canal San Bovo; 4 infezioni a Cavalese, 2 casi a Trento, Mori, Mezzano e Molveno, 1 positivo a Rovereto, Levico, Tesero, Altopiano della Vigolana, Caldonazzo, San Giovanni di Fassa, Nogaredo, Nomi, Andalo, Imer e Carisolo. Nella piattaforma provinciale non è stato assegnato 1 caso.

Sono state registrate 46 guarigioni: 9 guariti a Trento; 4 guarigioni a Rovereto; 3 guariti a Cles; 2 guarigioni a Levico, Imer, Lavis e Ville d'Anaunia; 1 guarito a Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, Mezzano, Altopiano della Vigolana, Mezzolombardo, Storo, Cavedine, Moena, Besenello, Volano, Isera, Roverè della Luna, Tenno, Nago-Torbole, Pellizzano, Caldes e Samone. Nella piattaforma provinciale non sono state assegnate a qualche territorio 5 guarigioni.

Sono 63 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 354 casi: 48 infezioni a Trento, 30 positivi a Rovereto; 21 contagi a Primiero San Martino di Castrozza; 20 casi a Castello-Molina di Fiemme; 15 contagiati a Cavalese e Mori; 12 positivi a Mezzano; 10 infezioni a Ville d'Anaunia.

Si aggiungono 9 positivi a Levico Terme; 8 contagiati a Altopiano della Vigolana; 6 infezioni a Imer, Mezzolombardo, Roverè della Luna, Riva del Garda e Novella; 5 positivi a Cles, Canal San Bovo, San Giovanni di Fassa, Andalo, Borgo Valsugana e Ala; 4 contagi a Storo, Predaia e Ledro.

Poi 3 positivi a Molveno, Tesero e Nomi, Pergine, Dro, Terre d'Adige, Folgaria e Denno. Sono invece 2 i contagi a Moena, Caldonazzo, Mezzocorona, Predazzo, San Michele all'Adige, Ziano di Fiemme, Pomarolo, Ospedaletto, San Lorenzo Dorsino e Bondone.

Un positivo a Volano, Isera, Nogaredo, Carisolo, Arco, Baselga di Pinè, Civezzano, Giovo, Brentonico, Villa Lagarina, Ville di Fiemme, Comano Terme, Canazei, Porte di Rendena, Calceranica, Campodenno, Sant'Orsola Terme, Tenna, Capriana, Drena e Garniga Terme.