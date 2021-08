Coronavirus in Trentino, 9 positivi a Pergine e altri 2 casi a Predazzo. Esteso ma sotto controllo il focolaio a Cesenatico. Sono 87 i Comuni del contagio

Trovati 44 positivi, nessun decesso nelle ultime 24 ore ma si registra un leggero peggioramento della situazione in ospedale: 30 pazienti, nessuno ricoverato in terapia intensiva

TRENTO. Sono 47.854 casi e 1.430 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 45.921 i guariti da inizio emergenza e 503 gli attuali positivi. Sono state registrate 14 guarigioni. Sono 30 le persone in ospedale, nessun ricovero in terapia intensiva (Qui articolo).

Seppur esteso, il focolaio trentino in una colonia a Cesenatico viene definito sotto controllo (Qui articolo): sono 36, tra ragazzi e operatori, i contagiati e sono state predisposte tre diverse “bolle”, cioè la separazione dei ragazzi tra positivi, negativi e contatti con positivi. L'intenzione delle autorità sanitarie è quello di prevedere il rientro sul territorio provinciale nei prossimi giorni (Qui articolo).

Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 44 positivi e nel dettaglio 9 casi sono stati registrati a Pergine Valsugana; poi 5 contagiati a Trento; 4 positivi a Rovereto e 2 infezioni a Predazzo, San Michele all'Adige e Sella Giudicarie. E 1 positivo a Lavis, Mezzocorona, Mori, Ledro, Tione, Pieve di Bono-Prezzo e Lavarone. Nella piattaforma provinciale non sono stati assegnati a qualche territorio 13 casi.

Sono state registrate 14 guarigioni: 2 guariti a Trento; 1 guarigione a Arco, Borgo Valsugana, Bleggio Superiore e Rabbi. Non sono state assegnate 8 guarigioni.

Sono 87 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 503 casi: 92 infezioni a Trento, 36 contagiati a Rovereto, 35 positivi a Pergine Valsugana; 15 casi ad Arco; 13 contagi a Riva del Garda.

Si aggiungono 9 positivi a Brentonico; 8 casi a Lavis e Mori; 7 contagi a Rabbi, Cles, Ala e Moena; 6 positivi a Predazzo, Tione, Predaia e Vallelaghi; 5 contagi a Pinzolo, Bedollo, Malè e Romeno; 4 casi a Borgo Valsugana, Sella Giudicarie, Pieve di Bono-Prezzo, Cavalese, Ville d'Anaunia, Primiero San Martino di Castrozza, Porte di Rendena, Dimaro Folgarida e San Lorenzo Dorsino.

Poi 3 positivi a Mezzocorona, Ledro, Lavarone, Levico Terme, Mezzolombardo, Baselga di Pinè, Dro, Civezzano, Terre d'Adige, Fornace, Canazei, Soraga di Fassa, Torcegno e Dambel. Sono invece 2 i contagi a Bleggio Superiore, San Michele all'Adige, Giovo, San Giovanni di Fassa, Cembra Lisignago, Ziano di Fiemme, Besenello, Madruzzo, Comano Terme, Novella, Aldeno, Sover, Andalo, Imer, Livo, Molveno e Ossana.

Un positivo a Roncegno Terme, Storo, Castello-Molina di Fiemme, Villa Lagarina, Ville di Fiemme, Borgo d'Anaunia, Volano, Albiano, Altavalle, Isera, Nogaredo, Nomi, Roverè della Luna, Calliano, Nago-Torbole, Sant'Orsola Terme, Trambileno, Tre Ville, Panchià, Fiavè, Caldes, Denno, Borgo Lares, Drena, Terragnolo, Bieno e Castel Condino.