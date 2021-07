Disinnesco bomba ad Ala: riaperto il traffico. Il sindaco Soini: “Grandissima organizzazione, ora l'ordigno verrà fatto brillare”

Il traffico stradale (sia in A22 che sulle provinciali e statali) e ferroviario è ripreso alle 9 di questa mattina, 25 luglio, dopo la fine delle operazioni di estrazione delle spolette (gli armamenti di carico) della bomba d'aereo rinvenuta il località Sdruzzinà

Foto Daniele Mosna

ALA. E' ripreso a scorrere il traffico sia stradale (su A22 e strade provinciali e statali) che ferroviario all'altezza di Ala dopo la fine delle operazioni di spolettamento della bomba d'aereo rinvenuta in località Sdruzzinà.

“C'è stata una grandissima organizzazione – ha spiegato il sindaco di Ala Claudio Soini – un plauso all'esercito per la grande professionalità”. Le operazioni sono iniziate alle 7 di questa mattina (domenica 25 luglio) e dopo un paio di ore i lavori sono terminati, consentendo quindi al traffico di riprendere a scorrere.

“Alle 9 in punto sono terminate le operazioni di spolettamento sul posto – ha detto Soini – sono stati quindi tolti gli armamenti di carico. La bomba, statunitense, è un ordigno d'aereo dal peso complessivo di circa 450 chilogrammi, per un 1 metro e 34 di lunghezza e 50 centimetri di diametro”.

Da Sdruzzinà ora l'esplosivo verrà trasportato in una delle cave di Pilcante dove, una volta posizionato in una buca appositamente realizzata, verrà fatto brillare, dice il sindaco di Ala: “Verso le 11 di oggi. In sala consigliare è arrivato anche il prefetto, il presidente della Provincia Fugatti oltre che tutte le realtà interessate, dall'Autostrada del Brennero alle Ferrovie. Ora si sta smantellando tutta l'operazione”.