Dramma a Ponte di Legno: trovato senza vita il corpo di Davide Cattaneo, il 48enne disperso in Val Camonica

La conferma arriva direttamente dal Soccorso alpino e speleologico della Lombardia che ieri, domenica 29 agosto, aveva lanciato un appello per coinvolgere più persone possibili nella ricerca dell'uomo: il corpo del 48enne è stato ritrovato questa mattina in un canale a 2.700 metri di quota nel territorio di Ponte di Legno

PONTE DI LEGNO (BRESCIA). Si sono concluse con una drammatica scoperta le ricerche di Davide Cattaneo, il 48enne scomparso da sabato scorso in Alta Val Camonica: il Soccorso Alpino ha ritrovato questa mattina (lunedì 30 agosto) verso le 10 e 30 il corpo senza vita dell'uomo in un ripido canale in Valle di Viso, nel Comune di Ponte di Legno.

Secondo le prime ricostruzioni Cattaneo (originario di Como e residente a Rino di Sonico) si era allontanato sabato da casa per raggiungere un rifugio in Valle di Viso. I familiari hanno lanciato l'allarme quando, con il calare del buio, non hanno visto il 48enne rientrare. Nella giornata di ieri il Soccorso alpino e speleologico della Lombardia aveva lanciato un appello per coinvolgere più persone possibili nella ricerca dell'uomo.

La salma è stata ritrovata in un canale particolarmente impervio nella zona di Ercavallo, a una quota di 2.700 metri nel territorio comunale di Ponte di Legno. La salma, fa sapere il Soccorso alpino, è stata recuperata e portata nella camera mortuaria dell'ospedale di Edolo. Per le operazioni di ricerca è stato coinvolto personale anche della guardia di finanza, della protezione civile e dei vigili del fuoco.