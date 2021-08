E' precipitato nel Vajo Lovaraste, la vittima è Marziano Cortese. E' caduto mentre arrampicava davanti agli occhi dell'amica

RECOARO TERME (Vicenza). E' Marziano Cortese, un 60enne di Marano Vicentino, la vittima del tragico incidente avvenuto sul Gruppo del Fumante (Qui articolo).

Oggi, domenica 15 agosto, i due amici erano partiti diretti al Vajo Scuro, ma, dopo aver appurato che era chiuso per manutenzione, avevano optato per percorrere il Lovaraste.

Il 60enne stava arrampicando una parete di 10 metri quando è precipitato davanti agli occhi dell'amica all'interno del Vajo.

La compagna di escursione ha immediatamente allertato la centrale del Suem di Vicenza. Fin da subito le condizioni di Cortese sono apparse estremamente gravi: nonostante i tentativi di chiamarlo, l’uomo non dava segni di vita.

Gli operatori del soccorso alpino di Recoaro-Valdagno sono intervenuti con l'elicottero. Dopo aver individuato la posizione dalla donna rimasta sul posto, ma spostatasi in un punto più sicuro, i soccorritori hanno individuato il luogo dell’incidente.

Equipe medica e unità del soccorso alpino sono sbarcati sul posto, mentre l’escursionista è stata accompagnata al Rifugio Battisti alla Gazza.

Nel frattempo il corpo di Cortese è stato raggiunto dai sanitari, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Calati con il verricello di una decina dai metri i soccorritori, assieme al tecnico di elisoccorso, non hanno potuto far altro che ricomporre la salma per il recupero. Anche i carabinieri hanno partecipato all'operazione.