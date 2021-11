Ennesimo incidente sul lavoro, un boscaiolo di 44 anni colpito da un albero nei boschi sopra Trento

TRENTO. Un boscaiolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara. E' stato colpito da un albero nei boschi sopra Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, martedì 23 novembre, nei boschi sopra il rifugio Maranza.

Il 50enne è stato colpito alla schiena da una pianta. A lanciare l'allarme i colleghi che hanno subito interessato il Numero unico per le Emergenze.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del soccorso alpino ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

L'infortunato è stato individuato nel bosco grazie alle indicazioni da terra, così il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati verricellati direttamente sul posto dell'incidente.

Il boscaiolo, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e portato in uno spazio più aperto per consentire il recupero a bordo dell'elicottero in hovering.

Poi il 44enne è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non si è reso necessario l'intervento degli operatori della Stazione Trento-Monte Bondone pronti in piazzola.

E' il secondo grave incidente sul lavoro di oggi in Trentino. In val di Fassa la macchina dei soccorsi è entrata in azione per un evento avvenuto in un cantiere, la parete di uno scavo ha avuto un cedimento e ha travolto due operai: un 19enne è stato elitrasportato a Trento, mentre il collega di 54 anni è stato ricoverato all'ospedale di Cavalese (Qui articolo).