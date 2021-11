Esce di strada con il trattore e precipita per una cinquantina di metri (FOTO): ferito soccorso con l’elicottero

STORO. L’allarme è scattato intorno alle 14 di oggi, 25 novembre, quando la centrale per le emergenze di Trento è stata contattata dai colleghi di Brescia per un incidente dove è rimasto coinvolto il conducente di un trattore. L’incidente è avvenuto fra la località Cerreto, nel comune di Bagolino, e la frazione Riccomassimo di Storo, in una zona di montagna al confine fra Trentino e Lombardia.

Stando a una prima ricostruzione l’uomo che stava guidando il trattore ha perso il controllo del mezzo per poi precipitare nella scarpata che corre lungo la strada per una cinquantina di metri. Dopo essere stato sbalzato dal sedile il trattore ha continuato la sua corsa per un’altra cinquantina di metri prima di fermarsi nel bosco.





I primi ad arrivare sul luogo dell’incidente sono stati i vigili del fuoco di Storo che hanno dovuto faticare non poco per raggiungere il ferito che si trovava in una zona particolarmente impervia. Un intervento complicato anche dalla pioggia che ha reso scivoloso il terreno.





Nel frattempo sono arrivati anche i volontari dell’ambulanza di Ponte Caffaro e quelli di Vestone. Vista la gravità della situazione da Sondrio è decollato anche l’elicottero. Con l’aiuto del soccorso alpino della Valsabbia il ferito è stato stabilizzato e imbarellato per poi essere calato per una cinquantina di metri fino alla strada sottostante dove è stato imbarcato sull’elicottero e quindi trasferito in ospedale. In un secondo momento sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Salò e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.