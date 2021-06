Giovane escursionista non riesce a proseguire per sfinimento, intervento in notturna del Soccorso alpino

E' successo ieri sera, 19 giugno, nei pressi di Passo Pozzi sulla Presanella: un giovane escursionista mantovano classe 2002 non riusciva più a proseguire ed è stato recuperato grazie all'intervento del Soccorso alpino