Ha una crisi di panico mentre attraversa un ghiaione: 53enne portata via dall'elicottero. Un 33enne accusa un malore e arrivano i soccorritori

Doppio intervento per il soccorso alpino veneto tra Pieve di Cadore nel bellunese per una crisi di panico e un malore in Valbrenta nel vicentino. Un 33enne assistito da alcune unità che stavano svolgendo un corso

Foto d'archivio

TRENTO. Doppio intervento per il soccorso alpino veneto: un'escursionista ha avuto una crisi di panico nella zona di Pieve di Cadore (Belluno) e si è reso necessario l'intervento dell'elicottero; un 33enne invece ha accusato un malore nell'area Valbrenta nel vicentino.

Un'allerta è scattata intorno alle 13.30 a seguito della segnalazione ricevuta dalla Centrale di GeoResQ, i soccorritori sono stati interessati per una persona in difficoltà sul sentiero numero 165 in zona Monte San Daniele.

Una 53enne stava attraversando con il compagno un ghiaione, ma è stata colta da una crisi di panico e non era più in grado di procedere in autonomia.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha quindi individuato il punto in cui si trovava l'escursionista di Ferrara e ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso, Le due persone sono state recuperate e trasportate al Rifugio De Dòo.

Verso le 14 un 33enne di Noventa Vicentina si è invece sentito male in Valstagna. Alcuni soccorritori della Pedemontana del Grappa, che stavano seguendo da osservatori il corso del Gruppo forre del soccorso alpino e speleologico Veneto in svolgimento tra il Brenta e i Calieroni, sono tempestivamente intervenuti sul posto.

Assistito anche da altri due infermieri del Gruppo forre, il 33enne è stato affidato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Bassano per gli accertamenti del caso.