IL VIDEO. Paura per un velista sul Garda, si rompe l'albero del catamarano e rimane bloccato in acqua

NAGO-TORBOLE. Al termine delle ricerche svolte oggi, 25 maggio, del 48enne rivano scomparso da alcuni giorni, la guardia costiera e la polizia di Riva sono dovute intervenire per soccorrere un velista.

L'uomo, che si trovava a bordo del suo catamarano, ad un certo punto si è trovato con l'albero rotto. I soccorritori sono dovuti intervenire perché il velista si trovava a ben 4 chilometri di distanza da Torbole, e quindi impossibilitato a ritornare a riva autonomamente.

L'azione di salvataggio è scattata subito, a maggior ragione per via delle precarie condizioni meteo. L'uomo è così stato trainato dai soccorritori fino al primo luogo sicuro.

Ma non è finita qui, perché gli uomini sono successivamente dovuti intervenire in via Benaco a Torbole dove un'autovettura con a bordo due persone aveva impattato violentemente contro l'edificio di Ingarda.