La terra torna a tremare in Veneto: scossa nella notte a Vicenza

VICENZA. Torna a tremare la terra in Veneto: nella notte una scossa di terremoto è stata avvertita nel Vicentino. Il sisma è stato di magnitudo 2.7 sulla scala Richter (che indica quindi un evento leggero ma comunque registrato) è stato registrato quando mancavano pochi minuti alle 1 e 30 del mattino.

Il sisma è avvenuto, secondo le analisi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, nel Vicentino, in particolare a circa 1 chilometro in direzione sud-est rispetto a Vicenza. La scossa si è verifica a circa 8 chilometri di profondità.

Negli ultimi mesi sono stati diversi i terremoti che hanno interessato il Nord-est italiano, in particolare l'area pedemontana veneta ma anche parte del Trentino. Il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni aveva spiegato a il Dolomiti come la zona interessata sia “molto attiva dal punto di vista tettonico” e in grado di generare anche sismi con "magnitudo maggiori a 6, in grado quindi di provocare danni ingenti” (Qui Articolo).