Nuova scossa di terremoto in Veneto: l'epicentro nel lago di Garda a pochi chilometri da Torri del Benaco

TORRI DEL BENACO (VERONA). Torna a tremare la terra in Veneto dopo il sisma registrato ieri (16 novembre) a poca distanza da Vicenza (Qui Articolo): questa volta l'epicentro è stato nel lago di Garda, circa 3 chilometri a nord ovest di Torri del Benaco, praticamente al confine tra Veneto e Lombardia.

La magnitudo della scossa è stata di 3 nella scala Richter, abbastanza forte da esser percepita da molti cittadini, anche se al momento non ci sono notizie di eventuali danni. L'epicentro è stato a circa 9 chilometri di profondità sotto il lago di Garda, tra i comuni di Toscolano Maderno (Brescia) e Torri del Benaco (Verona).

I sismografi hanno registrato il terremoto alle 8 e 54 di questa mattina (17 novembre). Si tratta della seconda scossa in due giorni dopo il sisma da 2.7 gradi sulla scala Richter avvenuto ieri a Vicenza. Come ha spiegato a il Dolomiti il presidente dell'Istituto nazionale di geografia e vulcanologia Carlo Doglioni dopo lo sciame sismico che verso la fine di settembre ha interessato sia Veneto che Trentino, gli esperti sanno che l'area interessata è molto attiva dal punto di vista tettonico (Qui Articolo) e capace di generare terremoti come quello avvenuto in Friuli nel 1976.