La terra trema ancora: altra scossa sentita anche in Trentino da Trento a Riva del Garda da Mori a Rovereto

Il sisma è stato avvertito in diverse aree del Trentino e in particolare nelle zone della Vallagarina e dell'Alto Garda

REGGIO EMILIA. Nuova scossa di terremoto in Emilia Romagna con l'epicentro sempre localizzato nella provincia di Reggio Emilia.

Il sisma è stato avvertito in diverse aree, compreso il Trentino e in particolare nelle zone della Vallagarina e dell'Alto Garda, con molti messaggi sui social per segnalare il terremoto.

Le prime stime Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indicano una magnitudo tra 4.2 e 4.7 intorno alle 21 di oggi, mercoledì 9 febbraio.

La prima scossa è stata invece avvertita intorno alle 20 di questa sera con una magnitudo tra 3.9 e 4.4 (Qui articolo).

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile nazionale si era già messa in contatto con le strutture locali dopo il primo terremoto: "L’evento – con epicentro localizzato nel comune di Bagnolo in Piano – Provincia di Reggio Emilia risulta avvertito dalla popolazione".