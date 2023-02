Terremoto sulla costa croata, la scossa avvertita in Trentino e in Veneto. Molte le segnalazioni sui social

ROVERETO. Scossa di terremoto nella zona della costa croata, un evento che è stato avvertito anche in Trentino, in particolare nella zona della Vallagarina, e in ampie parti del Veneto.

Le prime stime dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indicano una magnitudo di 5 con epicentro nell'area dell'Isola di Krk.

La scossa è avvenuta a una profondità di 9 chilometri intorno alle 10.47 (ora italiana) di oggi, giovedì 16 febbraio.

Il terremoto è stato avvertito anche nella zona sud del Trentino, in particolare in Vallagarina, Diversi i messaggi e le segnalazioni sui social.

Nel frattempo la colonna mobile della Protezione civile del Trentino è in viaggio per trasportare al porto di Trieste 4 container di materiale logistico destinato alla gestione dell'emergenza in Turchia, dopo il terribile terremoto del 6 febbraio scorso; sisma che ha colpito anche la Siria (Qui articolo).