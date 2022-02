Forte scossa di terremoto in Emilia Romagna. Avvertita anche diverse zone del Trentino

L'epicentro è localizzato nella provincia di Reggio Emilia. Il terremoto è stato avvertito anche a Parma, Bologna e Modena, così come in alcune zone del mantovano, veronese e trentino

REGGIO EMILIA. Scossa di terremoto in Emilia Romagna. L'epicentro è localizzato nella provincia di Reggio Emilia.

E' stata avvertita anche a Parma, Bologna e Modena, così come in alcune zone del mantovano, veronese e trentino.

Le prime stime Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indicano una magnitudo tra 3.9 e 4.4 intorno alle 20 di oggi, mercoledì 9 febbraio.

Una scossa di breve durata ma di forte intensità e sui social è stato segnalato come il terremoto sia stato avvertito anche in Trentino, in particolare nella zona della Vallagarina e dell'Alto Garda.

Sono ancora poche le informazioni raccolte fino adesso ma sembra non ci siano danni.