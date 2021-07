L'annuncio di Vasco Rossi: ''Sarò a Trento per un concerto il prossimo anno per inaugurare la Trentino music arena''

La rockstar Vasco Rossi conferma che sarà nel capoluogo per "inaugurare la Trentino music arena nell'ambito delle politiche culturali per i giovani, apre un nuovo e affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica"

TRENTO. Vasco Rossi sarà in concerto a Trento, la conferma arriva direttamente dai profili social della rockstar: il 20 maggio dell'anno prossimo è previsto il concerto nella zona di San Vincenzo a Mattarello.

"La Giunta provinciale ha approvato oggi, lunedì 26 luglio, una delibera - spiega la Pat attraverso una nota - che intende mettere in campo gli strumenti per realizzare un evento atteso e di grande richiamo che nelle intenzioni vuole essere un primo passo per fare di Trento e del Trentino un territorio capace di ospitare grandi eventi musicali (ma anche sportivi) di livello internazionale".

Dopo le numerose smentite delle volte precedenti (Qui articolo), Vasco Rossi conferma che sarà nel capoluogo per "inaugurare la Trentino music arena nell'ambito delle politiche culturali per i giovani, apre un nuovo e affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica".

Il nuovo parco Trentino Music Arena sorge "nell’area San Vincenzo di Mattarello e può ospitare oltre 100.000 persone". I biglietti per la nuova data del 20 maggio 2022 saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al IlBlasco Fan club, dalle 12 dell’8 settembre 2021 sul circuito Vivaticket. Apertura vendite per tutti dalle 12 del 10 settembre 2021 (Qui info).