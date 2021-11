Lorenzo Delladio de “La Sportiva” di Trento è stato nominato imprenditore dell’anno: “La nostra è un’azienda coraggiosa”

TRENTO. Pandemia, lockdown e l’incertezza dei mercati, per le aziende e i lavoratori l’ultimo periodo è stato sicuramente molto complicato. Ciononostante alcune piccole e medie imprese italiane si sono distinte per la propria capacità di adattamento al cambiamento e per essere riuscite a mantenere la propria crescita nel tempo.

Proprio per premiare le aziende che hanno saputo dimostrare coraggio, spirito di innovazione e capacità di trasformarsi la giuria di Ernest & Young Global Ltd ha nominato 11 imprenditori italiani che, alla guida delle rispettive ditte, hanno saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell’economia.

Il settore delle micro, piccole e medie imprese contribuisce infatti al 76% dell’occupazione e al 64% del valore aggiunto del Paese. L’impatto del Covid-19 è stato in parte attutito dal supporto delle misure di policy adottate, ma le piccole e medie imprese hanno anche dimostrato di essere pronte ad affrontare le sfide del futuro cogliendo le opportunità di crescita del nuovo scenario.

Fra i premiati c’è anche Lorenzo Delladio, amministratore delegato e presidente de “La Sportiva”, azienda leader mondiale nella produzione di calzature ed abbigliamento tecnico per vivere la montagna. Delladio ha ricevuto il premio di Imprenditore dell’anno nella categoria Consumer & Retail “per la lungimiranza che lo ha portato a trasformare un piccolo laboratorio artigianale in un marchio globale che coniuga altissime performance e prestazioni con il design e lo stile italiano”.

“Sono anni di incertezza per tutti ed alcune scelte – ha detto Delladio – richiedono coraggio e determinazione, e La Sportiva è un’azienda coraggiosa. Produciamo e distribuiamo calzature ed abbigliamento da montagna ad oltre 1.000 metri d’altitudine, con le difficoltà non solo logistiche che questo comporta, ma questo ci permette fin dal 1928, di trovare sempre nuove soluzioni e idee per restare al passo con il mercato e in molti casi di anticiparlo con soluzione all’avanguardia. Abbiamo uno sguardo che si muove non solo in avanti, ma grazie alla montagna è anche rivolto alla dimensione verticale, a ciò che ci ispira e ci contamina ogni giorno a fare bene”.

Partita da un piccolo paese ai piedi delle Dolomiti, in Valle di Fiemme, La Sportiva è infatti oggi un player globale nel settore outdoor, presente in oltre 75 mercati al mondo e con una quota export che supera l’82% mantenendo sempre ben salde le proprie radici tra le montagne del Trentino, al di fuori dei distretti industriali italiani, con un forte attaccamento al proprio territorio, alle persone che ne fanno parte e con grande responsabilità sociale e ambientale.

Il periodo della pandemia ha visto l’azienda crescere in doppia cifra nonostante le incertezze dovute alle contingenze globali, e a prendere scelte responsabili nel momento di massima emergenza. Dopo aver anticipato la chiusura aziendale nel periodo di lockdown totale a marzo 2020, Delladio ha infatti predisposto immediatamente una linea di produzione dedicata a mascherine sanitarie per la protezione civile e per gli ospedali del Trentino, operando nella massima sicurezza per i propri dipendenti. La scelta inoltre di produrre una esclusiva mascherina per la pratica dello sport all’aria aperta, ha permesso di mantenere attive le linee produttive conservando gli oltre 400 posti di lavoro nella sede principale di Ziano di Fiemme.



“Questo premio – ha concluso Lorenzo Delladio – è particolarmente gradito dopo due anni come quelli che abbiamo affrontato, durante i quali siamo riusciti a crescere mantenendo intatti tutti i posti di lavoro, il risultato più importante che, da imprenditore, potessi sperare di ottenere”.