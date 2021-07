Maltempo, grandine e raffiche di vento (FOTO), scoperchiato un capannone industriale: danni ingenti alle attività all’interno

Una quindicina i volontari che, per tre ore, sono stati impegnati a mettere in sicurezza l’area, spostare i macchinari nella parte di struttura rimasta intatta e liberare i locali dall’acqua, evitando che questa raggiungesse e compromettesse anche i piani inferiori

Foto Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento - Roberto Sartor

SCURELLE. Grande lavoro, nella notte, per il corpo dei vigili del fuoco di Scurelle, intervenuto ieri sera, 7 luglio, intorno alle 23 per i danni causati dal violento nubifragio che ha scoperchiato un capannone industriale. Come riferiscono i vigili del fuoco sono stati scoperchiati circa 600 metri quadrati di copertura dove erano posizionati anche dei pannelli fotovoltaici.

La struttura ospita varie aziende, tra queste una tipografia che ha subito danni ingenti. Una quindicina i volontari che, per tre ore, sono stati impegnati a mettere in sicurezza l’area, spostare i macchinari nella parte di struttura rimasta intatta e liberare i locali dall’acqua, evitando che questa raggiungesse e compromettesse anche i piani inferiori.

LE FOTO. Maltempo, scoperchiato un capannone industriale: danni ingenti alle attività all’interno, fra cui una tipografia

Nella notte anche ad Arco si sono registrati dei danni provocati dalle forti raffiche di vento e dalla grandine. Decine gli interventi dei pompieri nella zona dell’Alto Garda ma anche nelle valli di Fiemme e Fassa e pure in Valsugana dove il maltempo ha abbattuto piante e cartelli stradali.