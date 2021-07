Raffiche di vento e pioggia (VIDEO), danni in tutto il Trentino. Due edifici scoperchiati e diverse piante schiantate a terra

Vigili del fuoco al lavoro nella tarda serata di ieri a causa del maltempo. Per oggi un peggioramento potrebbe arrivare nel corso della giornata con pioggia e vento anche in serata

TRENTO. Raffiche di vento ma anche pioggia e grandine. Decine e decine gli interventi sui quali i vigili del fuoco trentini sono stati chiamati nella tarda serata di ieri e anche nel corso della notte a causa del maltempo che si è abbattuto pressoché in tutta la provincia.

Vento e acqua hanno creato diversi disagi in val di Fiemme, Fassa ma anche sul Garda e in Valsugana. Le forti raffiche hanno abbattuto alberi e cartelli segnaletici. Diverse pianti sono finite per schiantarsi sulla strada bloccando momentaneamente il traffico e richiedendo l'interventi dei vigili.

Particolarmente difficile la situazione in alcune zone come ad Arco oppure a Scurelle dove due capannoni sono rimasti danneggiati e scoperchiati dal vento.

Una situazione di maltempo è stata annunciata anche per la giornata di oggi. Soprattutto nel corso del pomeriggio e sera sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco intenso.

Mediamente sono attesi tra 15 e 30 millimetri di pioggia, ma, su aree ristrette, dove si verificheranno i rovesci ed i temporali più intensi, si potranno registrare accumuli superiori a 40 - 50 millimetri, frequenti fulminazioni, grandine anche di medie dimensioni e raffiche di vento forti o molto forti.