Maltempo in arrivo, allerta gialla in Trentino e Alfa in Alto Adige: attesi violenti nubifragi

Le previsioni per la regione dicono di prestare particolare attenzione fino alle 13 di domani in Alto Adige e alle 16 in Trentino: ''La perturbazione porterà piogge diffuse, con accumuli di 20-40 millimetri su tutto il territorio e possibili punte locali di 60-100 millimetri nell'intervallo di tempo tra le 18 di mercoledì e le 12 di giovedì''