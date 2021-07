Maltempo in Trentino, chiusa la provinciale 75 per uno smottamento. Ancora bloccata la galleria di Martignano in direzione padova

TRENTO. Dal pomeriggio di ieri sono al lavoro i vigili del fuoco, assieme al personale tecnico del Servizio strade, per cercare di affrontare tutti i disagi e i danni provocati sul territorio dalla forte ondata di maltempo.

Gran parte dei problemi sono stati risolti e sulla rete viaria, secondo quanto comunicati dalla Provincia, non si sono registrati danni di particolare rilievo, risolvibili quasi tutti con attività di spazzamento o rimozione di alberi o materiale.

Sul territorio si evidenziano le seguenti situazioni ancora in essere: la prima riguarda la SS47 della Valsugana. In questo caso permane la chiusura della galleria di Martignano in direzione Padova, per consentire i lavori nel versante a monte della ex strada statale in località Crozi (futura ciclabile). Presumibile apertura nel pomeriggio di oggi.

In bassa Valsugana, invece, vi è la chiusa la SP 75 dir dal chilometro 2,400 al chilometro 3,400, nel Comune di Grigno, per smottamento di terreno in carreggiata.