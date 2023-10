Smottamenti e allagamenti, disagi per il maltempo in Trentino: chiusa la Sp34 fra Porte di Rendena e Tione, raffiche di vento fino a 101 km/h a Passo Manghen

TRENTO. Smottamenti e qualche allagamento. Sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa del maltempo.

Da questa mattina, infatti, con un intensificazione dei fenomeni dalle ore centrali della giornata, la pioggia e il vento stanno creando dei problemi.

La situazione è sotto controllo ma non mancano, purtroppo, disagi causati da episodi isolati di caduta massi su alcuni tratti di viabilità che non hanno interessato persone e veicoli e hanno problemi al traffico.

Secondo le valutazioni di Meteotrentino per la Protezione civile trentina - che ha emesso un avviso di allerta ordinaria valido fino alle 12 di domani, sabato - le precipitazioni sono in linea con quanto previsto. L’intensità risulta in calo nel pomeriggio, in particolare nella zona occidentale del Trentino.

Sul fronte viabilità la situazione è seguita dal Servizio strade della Provincia. Si segnalano la caduta di un masso sulla provinciale 66 tra Pergine Valsugana e Baselga di Pinè, giá rimosso dagli operai stradali, e un episodio analogo su viabilità locali a Ceniga di Dro.

Chiusa per crolli di roccia la provinciale 34 del Lisano e Sesena nel tratto fra Porte di Rendena e Tione. A seguito del sopralluogo del geologo della Provincia, la strada rimarrà interdetta almeno fino a lunedì per consentire le operazioni di disgaggio.

Il maltempo che da giovedì sta interessando il Trentino ha portato precipitazioni diffuse, localmente abbondanti soprattutto sui settori occidentali, con le cumulate maggiori misurate a Malga Bissina (130,6 mm), Castelfondo (124,8 mm) e Passo Rolle ( 155,8 mm).

Per quanto riguarda il vento, in montagna si sono registrate raffiche massime di 101 km/h misurate a Passo Manghen.