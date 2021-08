Maltempo, l'Adige in piena a Trento (VIDEO e FOTO): in allerta i vigili del fuoco che monitorano la situazione sugli argini

TRENTO. Maltempo: dopo i rovesci delle ultime ore l'Adige è osservato speciale, la piena del fiume è stata prevista dai vigili del fuoco da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo (Qui Articolo).





Il sistema di Protezione civile è comunque stato allertato per i vari monitoraggi sul territorio provinciale.

In particolare sono stati attivati i controlli dei diversi ponti per seguire con attenzione le diverse situazioni di criticità in maniera costante.

Poco dopo mezzogiorno all'altezza del ponte di San Lorenzo a Trento, l'Adige è arrivato a pochi metri dalla struttura e i camminamenti a fianco del fiume sono stati completamente sommersi dalla corrente, che trasportava con sé detriti di ogni tipo.





A Roverè della Luna intanto i vigili del fuoco sono impegnati in queste ore, in supporto al corpo di Salorno, nella verifica degli argini e per rilevare i fontanazzi dell'Adige.