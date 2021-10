Maltempo, numerosi tornado nella zona di Rovigo (FOTO). Alluvione lampo nel Padovano

Gli utenti hanno condiviso sui social diversi scatti di trombe d'aria in formazione o pienamente formate: colpito il Veneto sud-orientale ed in particolar modo la zona del Delta del Po, tra Adria e Porto Viro

Foto Facebook Tornado in Italia (Alberto Gobbi) e MeteoNews 24

ROVIGO. Sono diverse le segnalazioni di tornado arrivate questo pomeriggio (6 ottobre) in provincia di Rovigo, in particolare nella zona del Delta del Po, tra Adria e Porto Viro. Stando a quanto riferiscono gli esperti, l'afflusso di aria fresca da Nord avrebbe creato le condizioni ideali per la formazione delle trombe d'aria.





Sui social gli utenti hanno condiviso gli scatti delle diverse trombe d'aria che si sono formate in zona mentre tutto il Veneto sud orientale è stretto nella morsa del maltempo.





Nel frattempo in tutta l'area si sta scaricando tanta pioggia e in alcuni casi sono state segnalate anche grandinate. Nel Padovano è invece arrivato un violento temporale che ha fatto segnare oltre 120 millimetri di pioggia nelle ultime ore ad Abano Terme.