Parte un colpo di fucile a un cacciatore che si ferisce gravemente a una gamba, difficili le operazioni di recupero del ferito

I fatti sono successi oggi intorno alle 13 tra la Val Cadino e il Passo Manghen in una zona non facile da individuare per i soccorritori

MOLINA DI FIEMME. Momenti drammatici quest'oggi nella zona della Val Cadino, non lontano dal Passo Manghen quando un cacciatore si è sparato accidentalmente sulla gamba ferendosi gravemente. Lo ha soccorso immediatamente un amico cacciatore e insieme hanno contattato i soccorsi che però sono stati meno semplici del previsto e si sono rivelati davvero provvidenziali.

La vicenda è avvenuta quest'oggi intorno alle 13. I due cacciatori si trovavano in quota armati di fucili e stavano camminando tra i boschi e i prati della zona quando, per cause ancora da appurare, a uno dei due sarebbe partito un colpo dal fucile che lo ha colpito alla gamba. L'uomo, un trentino classe '59, è crollato a terra ferito e ha cominciato a perdere molto sangue. Con l'amico hanno cercato di fermare l'emorragia come potevano e intanto hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Subito sul posto sono stati mandati i soccorsi con un elicottero che è partito da Trento ma la geolocalizzazione dei due cacciatori è stata resa molto difficile dalle pessime condizioni di rete e dalla difficoltà di scambio di informazioni tra i due a terra e i soccorsi in arrivo. Alla fine l'elicottero, dopo diversi voli, è riuscito a individuarli e a caricare a bordo il ferito che è stato portato in emergenza all'ospedale.