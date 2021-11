Infortunio in quota per un cacciatore, il soccorso alpino cammina 30 minuti e interviene l'elicottero per le cure

L'allerta è scattata in zona Lagorai tra Malga Fierollo di Sopra e quella di Sotta. Allertati gli operatori della Stazione Tesino e l'elicottero. Un cacciatore di 55 anni trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento