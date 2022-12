Incidente in montagna, l'elicottero non può volare in quota: lungo intervento degli operatori per soccorrere uno scialpinista

Infortunio per uno scialpinista a monte della malga Colbricon. A lanciare l'allarme sono stati i tre compagni di escursione. Un 60enne trasportato in ospedale

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Lungo intervento degli operatori per soccorrere uno scialpinista, un 60enne è stato accompagnato all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 12.30 di oggi, sabato 10 dicembre, quando un 60enne si è infortunato al ginocchio mentre si trovava alle Buse dell'Oro a monte della malga Colbricon (Lagorai, Paneveggio) a una quota di circa 2.000 metri.

A lanciare l'allarme sono stati i tre compagni di escursione che hanno interessato il Numero unico per le emergenze.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del soccorso alpino, ha chiesto l'intervento della Stazione di competenza San Martino di Castrozza, supportata dal soccorso alpino della guardia di finanza di stanza a passo Rolle e dagli operatori della Stazione di Primiero.

Otto soccorritori hanno raggiunto l'infortunato a piedi in circa un'ora e mezza e gli hanno prestato le prime cure. A causa della nebbia non è stato possibile far intervenire l'elicottero, quindi lo scialpinista è stato imbarellato e trasportato fino a malga Colbricon. Da qui, con la barella agganciata al quad, fino alla strada statale, dove è stato affidato all'ambulanza.

Una giornata complessa in montagna. L'intervento più importante della macchina dei soccorsi è avvenuto in val di Fassa per una valanga che si è staccata in val San Nicolò travolgendo due scialpinisti, di cui uno è stato trasferito d'urgenza e in gravissime condizioni all'ospedale. Gli operatori sono stati ostacolati dalla forte nebbia in quota che, anche in quel caso, ha bloccato l'elicottero a terra (Qui articolo).