Paura in Valsugana, un mezzo pesante travolge e uccide un cervo. E' il terzo episodio in pochi giorni, sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

E' successo sul territorio di Levico alle quattro di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, in vigili del fuoco e le forze dell'ordine

LEVICO. Ennesimo incidente nelle prime ore di questa mattina sulla strada statale 47 della Valsugana al chilometro 106 che ha visto coinvolto un grosso cervo.

Ieri notte un episodio simile era avvenuto a nel tratto di Roncegno Terme (Qui l'articolo) e lo scorso weekend sempre nella stessa zona un altro incidente (Qui l'articolo). E' un susseguirsi di incidenti in pochissimi giorni che desta preoccupazione.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le quattro di questa mattina. Il cervo stava attraversando la strada quando un mezzo pesante non ha fatto a tempo a frenare lo ha travolto in pieno uccidendolo.

Per l'autista, fortunatamente, non ci sono state conseguenze personali ma il mezzo ha subito diversi danni. L'animale, di grossa taglia, è morto. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto si sono portati i carabinieri, i vigili del fuoco di Levico Terme e anche i forestali. Sono stati effettuati i rilievi e si è poi proceduto alla rimozione dell'animale morto.