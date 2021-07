Paura nella val di Cavedine, un albero cade e centra un veicolo con a bordo una persona

L'allerta è scattata in zona ponte sul canale Rimone nell'area del lago di Cavedine in valle dei Laghi. Una pianta non ha retto alle forti raffiche di vento per venire sradicato dalla propria sede e finire contro un veicolo

CAVEDINE. Un albero è crollato e ha travolto un furgonato. Fortunatamente non ci sono feriti, solo tantissima paura.

L'allerta è scattata in zona ponte sul canale Rimone nell'area del lago di Cavedine in valle dei Laghi. Una pianta non ha retto alle forti raffiche di vento per venire sradicato dalla propria sede.

A quel punto l'albero è caduto contro un furgone con all'interno una persona. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco di Cavedine per la gestione dell'emergenza e la messa in sicurezza dell'area.

Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Limitati anche i danni al veicolo: la caduta della pianta è stata frenata dagli arbusti vicini.

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino per mettere in sicurezza piante e tetti pericolanti. In tutto l’Alto Garda sono stati mobilitati i vari corpi dei vigili del fuoco, tra cui Riva del Garda e Dro e in un secondo momento pure Bezzecca, Tiarno e Pieve di Ledro in supporto ai colleghi di Arco. Il parco giochi nella zona della Rocca a Riva del Garda sono stati travolti dagli alberi, caduti sotto i colpi delle fortissime raffiche di vento.

Problemi alla viabilità lungo diverse arterie. Un tetto si è staccato da un hotel per piombare sulla strada statale 45bis della Gardesana (Qui articolo), mentre si viaggi a ritmo molto ridotto sulla Ss47 della Valsugana: chiuse la galleria per allagamento e la strada dei Crozi per la formazione di cascate di acqua e sassi (Qui articolo).