Forti raffiche di vento, il tetto si stacca dall'hotel e piomba sulla statale della Gardesana

TRENTO. Il tetto di un albergo si è staccato e quindi è piombato sulla statale della Gardesana.

Momenti paura tra Trento e la valle dei Laghi quando le forti raffiche di vento hanno divelto la copertura di un edificio.

L'allerta è scattata a Vigolo Baselga, frazione del capoluogo, quando parte del tetto dell'hotel si è staccato per volare a ridosso della strada statale 45bis della Gardesana.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, vigili del fuoco di zona, permanenti e polizia locale sono in azione per gestire l'emergenza.





L'area è stata messa in sicurezza e sono in corso le operazioni per rimuovere il materiale precipitato in strada.

Le raffiche di vento sferzano porzioni del territorio durante l'intensa perturbazione del primo pomeriggio di oggi, martedì 13 luglio.





Si registra forte vento, pioggia e grandine (Qui video) ma anche alberi che si piegano per le raffiche (Qui video) in varie zone del Trentino. In tutto l’Alto Garda sono stati mobilitati i vari corpi dei vigili del fuoco, decine gli interventi per mettere in sicurezza piante e tetti pericolanti (Qui articolo).