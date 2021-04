Perde il controllo dell'auto, si schianta contro la roccia e viene rimbalzato in mezzo alla strada. Un ferito trasportato in ospedale

E' successo in prossimità dell'entrata di Castel Firmiano. Sul posto i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine

BOLZANO. Momenti di paura per un automobilista che è rimasto ferito nell'incidente avvenuto sulla strada del vino per Girlan in Alto Adige.

Secondo una prima ricostruzione l'autista poco dopo una curva ha perso il controllo del mezzo. E' successo all'altezza dell'accesso a Castel Firmiano.

Forse a causa della velocità oppure per un momenti di disattenzione il mezzo è uscito di strada finendo contro la parete rocciosa e rimbalzato sulla carreggiata.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. Fortunatamente, la persona che si trovava alla guida dell'auto, è riuscita ad uscire dal mezzo ed è stata soccorsa subito dai sanitari, stabilizzata e poi portata in ospedale.

Il traffico, per consentire i soccorsi è stato momentaneamente interrotto.