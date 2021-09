Reddito di cittadinanza, ecco quante sono le persone che lo percepiscono in Trentino. La Cgia: "Ogni posto di lavoro è costato 52 mila euro''

TRENTO. Ogni posto di lavoro “creato” con il reddito di cittadinanza è costato allo Stato almeno 52 mila euro. Oltre il doppio di quanto spende annualmente un imprenditore privato per un operaio a tempo indeterminato full time che, mediamente, costa attorno ai 25 mila euro. E' questa la conclusione che arriva dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha analizzato i dati riferiti a tutte le regioni.

Ma come si è arrivati a questì dati? A fronte di poco più di un milione di persone in difficoltà economica che, titolari del reddito di cittadinanza, hanno manifestato la disponibilità a recarsi in ufficio o in fabbrica, gli ultimi dati disponibili ci dicono che solo 152 mila hanno trovato un posto di lavoro grazie al sostegno dei navigator.

“Ipotizzando che i titolari del reddito di cittadinanza – spiega la Cgia - lo abbiano ricevuto per almeno un anno prima di entrare nel mercato del lavoro, percependo così quasi 7 mila euro, possiamo approssimativamente stimare che l’Inps abbia sostenuto, per questi 152 mila nuovi occupati, una spesa di 7,9 miliardi di euro, pari a poco più di 52.000 euro se rapportata a ogni singolo neoassunto. Un costo che appare eccessivo per un numero così limitato di persone entrate nel mercato del lavoro grazie a questo sistema”.

Secondo i dati analizzati dalla Cgia di Mestre, in Trentino le persone coinvolte nel reddito di cittadinanza sono 10.982 rispetto ai 1.243 cittadini residenti in provincia di Bolzano. L'importo medio mensile è stato di 404,88 euro (489,82 in Alto Adige).

Secondo i dati dell’Inps riferiti ad agosto 2021, le persone destinatarie del reddito di cittadinanza erano 3,5 milioni, pari a poco meno di 1,5 milioni di nuclei famigliari.

L’importo medio mensile erogato è di 579 euro. Tra questi 3,5 milioni di percettori del reddito, gli over 18 che hanno sottoscritto il Patto per il Lavoro (ovvero si sono resi disponibili a trovare un’occupazione), sono – secondo l'Agenzia Nazionale di politica attive sul lavoro - 1,15 milioni, mentre la Corte dei Conti sottolinea che coloro che hanno trovato un’occupazione stabile sono poco più di 152 mila.