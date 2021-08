Schianto moto auto all'altezza del ponte di Ravina: disagi al traffico e lunghe code

E' successo pochi minuti fa, alla rotatoria sotto il cavalcavia della tangenziale all'altezza del ponte di Ravina: il sinistro ha coinvolto una moto e un'automobile. Sul posto sono in azione i soccorsi. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte

Foto d'archivio

TRENTO. L'allarme al numero unico per le emergenze 112 è arrivato oggi, mercoledì 25 agosto, poco prima di mezzogiorno e mezzo: un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente alla rotatoria sotto il cavalcavia della tangenziale all'altezza del ponte di Ravina.

Sul posto sono in azione i soccorsi, che si sono diretti tempestivamente sul luogo dell'incidente non appena ricevuta la chiamata. Non si conoscono ancora le condizioni delle persone rimaste coinvolte nel sinistro né l'esatta dinamica dell'accaduto. Quel che è certo è che lo schianto è avvenuto tra una moto e un'auto e che al momento si registrano disagi al traffico nell'area.

Si sarebbero infatti formate lunghe code sul ponte di Ravina in direzione Trento centro a causa dell'incidente e in generale in tutta la zona sembrerebbero esserci problemi alla circolazione dei veicoli.