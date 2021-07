Tempesta sull'Alto Garda, si contano i danni: a Riva municipio allagato e due feriti ad Arco scuola inagibile per il crollo del tetto, danni ai camping di Nago-Torbole

Il bilancio dei sindaci dell'Alto Garda dopo il maltempo che si è abbattuto sul Trentino. Betta (Arco): ''Fortunatamente non ci sono feriti, ma è un disastro"; Santi (Riva): ''Una persona colpita da un ombrellone e un'altra da una sedia ma non sono gravi. Ordinanza per chiusura parco e spiaggia"; Morandi (Nago-Torbole): "Decine di alberi abbattuti"

TRENTO. Due persone ferite, tanti alberi divelti dal vento, il tetto della scuola piombato a terra, spiagge off limits e diversi spazi pubblici chiusi. Una giornata difficile nell'Alto Garda a causa del maltempo, sono ore di lavoro per i vigili del fuoco e per il sistema di Protezione civile. Numerose le chiamate per allagamenti, smottamenti, tegole e rami pericolanti, piante crollate sulle auto.

"L'unica buona notizia è che attualmente non abbiamo segnalazione di feriti. La scuola non è agibile: il tetto è caduto a terra, l'impianto elettrico è danneggiato e ci sono allagamenti. In linea generale i danni sono veramente ingenti", dice Alessandro Betta (sindaco di Arco), mentre Cristina Santi (sindaca di Riva del Garda) aggiunge: "Una persona è stata colpita da un ombrellone mentre stava facendo dei filmati, un'altra invece da una sedia. Ci sono tanti cittadini incuriositi ma l'appello è quello di prestare la massima attenzione e non mettere in pericolo la propria incolumità. Anche per questo motivo ho emesso un'ordinanza di chiusura del parco Rocca e della spiaggia: la revoca quando tutto sicuro".

Alcuni alberi si sono schiantati sul campo da beach volley, ma anche sui giochi del parco Rocca, sempre a Riva del Garda. Camper e veicoli travolti da rami e da piante nei campeggi di Nago-Torbole, criticità al parco Pavese e al circolo surf. "Fortunatamente non sembrano esserci feriti - spiega il sindaco Gianni Morandi - mentre ci sono danni alle attività e alle proprietà pubbliche, purtroppo ferite anche paesaggistiche perché sono stati abbattuti cipressi e palme di 50-70-100 anni. Questo evento mette in evidenza la bellezza, ma anche la potenza della natura e la fragilità del territorio: si deve ragionare sugli interventi futuri da portare avanti".

In attività tantissimi operatori per garantire la massima sicurezza e interventi il più tempestivi possibile. L'invito è quello di evitare spiagge e argini del fiume Sarca ma anche da zone che possono presentare criticità dal punto di vista della stabilità idrogeologica. Importante non mettersi in pericolo in quanto gli operatori delle varie squadre sono giù piuttosto sotto pressione per la gestione degli interventi.

"Un problema è proprio quello legato ai curiosi", prosegue Santi, mentre Morandi continua: "Adesso si procede con le somme urgenze mentre dall'alba di domani si mette in sicurezza tutto il resto. Abbiamo già interessato alcune ditte esterne per accelerare la sistemazione della zona tra rami e alberi pericolanti".

Tantissimi, insomma, i danni per l'intensa perturbazione che si è abbattuta sul Trentino. Il maltempo con fortissime raffiche di vento ha interessato in particolare l'area dell'Alto Garda. "Ci sono feriti ma non sono gravi. Questo fenomeno - aggiunge Santi - ha colpito davvero una vasta area, fino a Cavedine. Nonostante le finestre chiuse, anche il municipio si è allagato: almeno 5 centimetri di acqua nel mio ufficio e in quello del vice sindaco. Questi eventi così estremi sono sempre più frequenti, dobbiamo aprire una riflessione per la pianificazione della zona".

Particolarmente colpito il centro abitato di Arco che conta forse i maggiori danni. Anche qui decine e decine di alberi abbattuti, ma la scuola è inagibile e ci sono danni anche alle industrie. "Difficile ora quantificare i danneggiamenti, adesso è prematura ogni stima ma è un disastro. La preoccupazione maggiore è relativa alla scuola media: tetto volato via e allagamenti vari rendono l'edificio inagibile", conclude Betta.